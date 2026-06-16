Saint-Guiraud

COUCHER DE SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS SAINT-GUIRAUD

Saint-Guiraud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

À l’approche du soir, laissons-nous séduire par les lumières du coucher de soleil sur les reliefs héraultais. La balade se poursuit dans une ambiance chaleureuse avec une rencontre avec des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac qui nous font découvrir leurs vins lors d’une dégustation commentée puis d’un pique-nique partagé (tiré du sac)

Découvrons les paysages et la géologie des hauteurs de Saint-Guiraud au crépuscule. Partageons un pique-nique, puis rencontrons des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac.

Accompagnés par un guide passionné, nous explorons un territoire remarquable où se mêlent garrigues méditerranéennes, panoramas exceptionnels et curiosités géologiques. Tout au long du parcours, nous apprenons à décrypter les paysages et à comprendre l’histoire qui a façonné ce site au fil des millions d’années.

À l’approche du soir, laissons-nous séduire par les lumières du coucher de soleil sur les reliefs héraultais. La balade se poursuit dans une ambiance chaleureuse avec une rencontre avec des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac qui nous font découvrir leurs vins lors d’une dégustation commentée puis d’un pique-nique partagé (tiré du sac)

Mercredi 8 juillet

19h 22h

Géo-évènement en partenariat avec l’AOP Terrasses du Larzac.

À partir de 6 ans

Tarif participation libre et consciente sur place (pas de CB). Les deux structures organisatrices des sorties sont des organismes à but non lucratif.

>>Instructions particulières prévoir de l’eau, un pique-nique, un chapeau et des chaussures de marche. Parcours non accessible aux poussettes.

-> Inscription obligatoire places limitées chiens non admis.

Distance 2,6 km dénivelé 110 m niveau facile.

Renseignements et inscriptions https://demainlaterre.fr/evenements 04 67 57 25 44 thomas.michel@demainlaterre.fr

–>> Infos pratiques

L’inscription est gratuite via le bloc ci-dessous choisissez le NOMBRE de personnes puis INSCRIPTION et renseignez les données. Il faut accepter les conditions d’utilisation cliquez sur SUITE puis sur VALIDER. Un message vous indiquera le lieu de rendez-vous et la validation de votre inscription.

Si vous souhaitez inscrire plus de 5 personnes, merci de nous contacter par téléphone.

Vous recevrez ensuite par mail un message de confirmation de commande (surveillez vos spams.

Quelques jours avant l’animation, vous recevrez un email indiquant les informations pratiques (lieu de rendez-vous, contact de l’animateur, covoiturage possible, infos diverses…). .

Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 thomas.michel@demainlaterre.fr

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English :

%C0 As evening approaches, let’s let ourselves be enchanted by the sunset’s glow over the Hérault hills. The tour continues in a warm and friendly atmosphere with a meeting with winemakers from the Terrasses du Larzac AOP, who introduce us to their wines during a guided tasting followed by a shared picnic (bring your own food)

L’événement COUCHER DE SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS SAINT-GUIRAUD Saint-Guiraud a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT