Coucher de soleil et dégustation des produits du terroir depuis le haut du Jacquemard Journées du Patrimoine Lambesc

Coucher de soleil et dégustation des produits du terroir depuis le haut du Jacquemard Journées du Patrimoine Lambesc samedi 20 septembre 2025.

Coucher de soleil et dégustation des produits du terroir depuis le haut du Jacquemard Journées du Patrimoine

Samedi 20 septembre 2025. 30 Rue Grande Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Participez au tirage au sort pour une soirée gourmande le samedi dégustation de produits du terroir lambescain du haut du Jacquemard, à la lumière dorée du coucher de soleil !

Inscriptions du 1er septembre au 17 septembre par téléphone au 04 42 17 00 62 ou par mail tourisme@lambesc.fr Tirage au sort des lauréats le 18 septembre 2025



2 participants maximum par bulletin A partir de 1,20 mètre Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent .

30 Rue Grande Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Enter the draw for a gourmet evening on Saturday: taste local Lambescain products from the top of Jacquemard, in the golden light of sunset!

German :

Nehmen Sie an der Verlosung für einen Feinschmeckerabend am Samstag teil: Verkostung von Produkten aus der Region Lambescain vom Gipfel des Jacquemard aus, im goldenen Licht des Sonnenuntergangs!

Italiano :

Partecipate all’estrazione di una serata gourmet sabato: assaggiate i prodotti locali del Lambescain dalla cima di Jacquemard, alla luce dorata del tramonto!

Espanol :

Entre en el sorteo de una velada gastronómica el sábado: deguste los productos locales de Lambescain desde la cima de Jacquemard, ¡a la luz dorada del atardecer!

L’événement Coucher de soleil et dégustation des produits du terroir depuis le haut du Jacquemard Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2025-08-02 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc