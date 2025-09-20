Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard Jacquemard Lambesc

Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard Jacquemard Lambesc samedi 20 septembre 2025.

Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard Samedi 20 septembre, 19h30 Jacquemard Bouches-du-Rhône

2 participants maximum par bulletin – À partir de 1,20 mètre – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Et si vous découvriez le Jacquemard de Lambesc comme vous ne l’avez jamais vu ? Emblème historique de la ville, ce joyau du patrimoine vous ouvre ses hauteurs le temps d’une soirée insolite, baignée par les derniers rayons dorés du soleil couchant.

Depuis ce point de vue unique, laissez-vous emporter par une dégustation de produits du terroir lambescain.

Inscrivez-vous du 1er au 17 septembre auprès de la Maison du Tourisme pour tenter votre chance lors du tirage au sort qui aura lieu le 18 septembre !

2 participants maximum par bulletin

À partir de 1,20 mètre

Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent

L’horaire reste à être confirmé dans les meilleurs délai.

Renseignements et inscription : 04 42 17 00 62 – tourisme@lambesc.fr

Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}] [{« link »: « mailto:tourisme@lambesc.fr »}]

Et si vous découvriez le Jacquemard de Lambesc comme vous ne l’avez jamais vu ? Emblème historique de la ville, ce joyau du patrimoine vous ouvre ses hauteurs le temps d’une soirée insolite, baignée …

ville de lambesc