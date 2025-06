COUCHER DE SOLEIL LAC DU MOULINET Le Buisson 7 juillet 2025 07:00

Lozère

COUCHER DE SOLEIL LAC DU MOULINET Lac du Moulinet Le Buisson Lozère

Participation libre

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-07

2025-07-07

2025-07-28

2025-08-18

2025-08-25

Alexandre Burtin, éducateur à l’environnement et guide naturaliste vous emmène sur les lacs de l’Aubrac. Il vous donne rendez-vous au lac du Moulinet pour une rando coucher du soleil de 20h à 22h . Participation libre.

Réservations obligatoires 07 85 04 50 65

Lac du Moulinet

Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 7 85 04 50 65

English :

Alexandre Burtin, environmental educator and naturalist guide, takes you on a tour of the Aubrac lakes. He’ll meet you at Lac du Moulinet for a sunset hike from 8pm to 10pm. Free admission.

Reservations required: 07 85 04 50 65

German :

Alexandre Burtin, Umweltpädagoge und Naturführer, nimmt Sie mit zu den Seen des Aubrac. Er trifft Sie am Lac du Moulinet für eine Sonnenuntergangswanderung von 20 bis 22 Uhr . Die Teilnahme ist frei.

Reservierungen sind erforderlich: 07 85 04 50 65

Italiano :

Alexandre Burtin, educatore ambientale e guida naturalistica, vi porterà ai laghi di Aubrac. Incontriamoci al Lac du Moulinet per un’escursione al tramonto dalle 20.00 alle 22.00. Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria: 07 85 04 50 65

Espanol :

Alexandre Burtin, educador medioambiental y guía naturalista, le llevará a los lagos de Aubrac. Reúnase con él en el Lac du Moulinet para una excursión al atardecer de 20:00 a 22:00 h. Entrada gratuita.

Imprescindible reservar: 07 85 04 50 65

