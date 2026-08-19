Coucher de soleil VTTAE tapas Arette
jeudi 20 août 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Coucher de soleil VTTAE tapas
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Accompagnés d’un moniteur-guide, venez découvrir La Pierre Saint-Martin au coucher de soleil en VTT à assistance électrique et profiter de l’un des plus beaux Sunset sur le Béarn et le Pays Basque.
Profitez du reste de la soirée en dégustant les délicieux tapas confectionnés par le Mum’s Bar. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 58 43
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English : Coucher de soleil VTTAE tapas
L’événement Coucher de soleil VTTAE tapas Arette a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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