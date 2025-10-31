Coucher du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch

Coucher du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch vendredi 31 octobre 2025.

Coucher du soleil sur la dune du Pilat

Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Vivez une expérience unique, pour un coucher de soleil sur la Dune du Pilat et profiter de la magie des palettes de couleurs du soleil qui émerge de l’Océan, derrière le Banc d’Arguin.

Le parking est à la charge des visiteurs.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. .

Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

