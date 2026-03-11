Coucher du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch

Coucher du soleil sur la dune du Pilat

Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Vivez une expérience unique au coucher du soleil sur le Grand Site de la Dune du Pilat et laissez-vous émerveiller par le spectacle des couleurs qui embrasent peu à peu le ciel et l’océan, derrière le Banc d’Arguin.

Un moment privilégié pour admirer la dune autrement et profiter de la magie de la fin de journée dans ce paysage exceptionnel.

Durée 1h30

Rendez-vous devant le point info du Grand Site de la Dune du Pilat (à l’entrée du Village de la Dune) 10 min avant le début de la visite le parking est à la charge des visiteurs.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme de La Teste de Buch. .

Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

