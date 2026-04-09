Coucou, c’est le printemps ! – Dans le cadre du week-end thématique Coucou, c’est le printemps ! Little Villette Paris
Coucou, c’est le printemps ! – Dans le cadre du week-end thématique Coucou, c’est le printemps ! Little Villette Paris samedi 25 avril 2026.
Détail des séances :
Le Printemps de Mélie – Pierre-Luc Granjon – 2009 (26 min)
Les célébrations du printemps ont à peine commencé que la cité est menacée par une terrible épidémie. Le princesse Mélie mène alors l’enquête en compagnie de Mélusine la hérissonne, et découvre que l’eau de la cité a été empoisonnée !
La Petite Taupe jardinier – Zdeněk Miler – 1974 (8 min)
Le tuyau d’arrosage est percé et les fleurs assoiffées dépérissent. La Petite Taupe met tout en œuvre, avec l’aide de la petite souris, pour trouver une solution.
Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.
Du samedi 25 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :
mercredi, samedi, dimanche
de 17h30 à 18h00
mercredi, samedi, dimanche
de 16h30 à 17h00
mercredi, samedi, dimanche
de 15h30 à 16h00
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T15:30:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-25T16:30:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-04-25T17:30:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T15:30:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00;2026-04-26T16:30:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00;2026-04-26T17:30:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-04-29T15:30:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-29T16:30:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-29T17:30:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-05-02T15:30:00+02:00_2026-05-02T16:00:00+02:00;2026-05-02T16:30:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-02T17:30:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00
Little Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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