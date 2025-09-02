Coucou Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Coucou Dimanche 1 mars 2026, 09h30, 11h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

2 € / 5 €

Spectacle jeune public d’une durée de 45 minutes.

S’appuyant sur les propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, Coucou invite les tout-petits à une expérience théâtrale active et joyeuse : jouer, se cacher, découvrir. La poésie, la danse, la musique et le théâtre d’objet se mêlent pour offrir une exploration inédite, délicate et adaptée à l’univers des enfants dès 18 mois.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

