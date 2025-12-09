Coucou Saint-Dizier

Coucou

Les fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Tout public

Spectacle jeune public d’une durée de 45 minutes.

S’appuyant sur les propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, Coucou invite les tout-petits à une expérience théâtrale active et joyeuse jouer, se cacher, découvrir. La poésie, la danse, la musique et le théâtre d’objet se mêlent pour offrir une exploration inédite, délicate et adaptée à l’univers des enfants dès 18 mois. .

Les fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

