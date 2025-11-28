COUCOU ! – THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris

COUCOU ! Début : 2025-12-22 à 20:00. Tarif : – euros.

COUCOU !En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée.Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.Moguiz racontera une partie de son parcours et fera vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène, à partir du 20 octobre, à la Porte Saint-Martin.Distribution :Avec MoguizUn spectacle écrit par Moguiz et Thibault SegouinMise en scène Thibault SegouinLumières Gaël Cimma et Gauthier SegouinScénographie Pierre ClaudeVidéos et Images Anne-Héloïse Dautel, Arthur Chassagne, Alex LoMusique Francois VillevieillePerruques Florian TroncoCostumes Mine Barral-Vergez et Maxime FontanierLe spectacle commence à l’heure précise. Les retardataires se verront refuser l’accès en salle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN 18 Boulevard Saint-Martin 75010 Paris 75