Coucou Uku à la Médiathèque de Vendeville Médiathèque de Vendeville Vendeville

Coucou Uku à la Médiathèque de Vendeville Mercredi 29 octobre, 15h00 Médiathèque de Vendeville Nord

Atelier à 15h sur inscription, Concert à 17h en entrée libre.

15h : Atelier d’initiation (sur inscription à bibliotheque@mairiedevendeville.fr ou directement à l’accueil de la médiathèque)

Tout public – à partir de 12 ans

Durée : 1h30

Cet atelier a pour but de rassembler un groupe de personnes désirant s’initier ou se perfectionner au ukulélé. Il s’agit d’un temps de pratique collective propice à l’échange et au partage au cours duquel les participant.e.s découvriront l’instrument à travers l’étude d’un morceaux pop ou chanson. Aucune formation musicale ni pratique préalable n’est nécessaire, novices et ukulélistes sont les bienvenus. Prêt de ukulélé sur place.

17h : Rencontre et concert

Ouvert à tou.t.e.s

Durée : 1h30

A la suite de l’atelier, lors d’une rencontre ouverte à tou.t.e.s, Alex abordera l’histoire du ukulélé depuis sa naissance sur le îles d’Hawaii vers 1890 jusqu’à une pratique mondialisée de nos jours, en s’appuyant sur des extraits vidéo et audio. Cette rencontre se poursuivra par un concert de Prince de Pacotille tout en convivialité, lors duquel Alexandre chantera ses mélodies en français sur des compositions au refaits grooves et entêtants.

Médiathèque de Vendeville Rue du Guet Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France bibliotheque@mairiedevendeville.fr

Dans le cadre de Fiesta, Alexandre Humbert (Ukulele Boboys / Prince de Pacotille) vous propose Coucou Uku, un moment de découverte du ukulélé en deux temps, à la médiathèque de Vendeville ! lille3000 fiesta

Prince de Pacotille ©Matthias Bosch, Jeremy Flament