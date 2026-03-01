Coucours belote Salle des fêtes Moyenmoutier

Coucours belote

Salle des fêtes Rue des enclos Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez vous challenger au concours de belote de l’association des p’tits tambourins !Adultes

20 .

Salle des fêtes Rue des enclos Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 64 56 10 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and challenge yourselves to the belote competition organized by the P’tits tambourins association!

L’événement Coucours belote Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES