Coucours belote Salle des fêtes Moyenmoutier dimanche 29 mars 2026.
Salle des fêtes Rue des enclos Moyenmoutier Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
Venez vous challenger au concours de belote de l’association des p’tits tambourins !Adultes
Salle des fêtes Rue des enclos Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 64 56 10 67
English :
Come and challenge yourselves to the belote competition organized by the P’tits tambourins association!
