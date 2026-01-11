Coud ta pochette à livre Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 19:00 – 21:00

Gratuit : non 35€ Réservation obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/coud-ta-pochette-a-livre40€ pour les non adhérent·e·s35€ pour les adhérent·e·s Adulte, Etudiant, En famille, Senior

Lors de cet atelier, venez coudre votre pochette à livre doublée et rembourrée pour transporter votre livre sans l’abîmer !Pour agrémenter ce moment de convivialité, une boisson chaude ou froide vous sera offerte.40€ pour les non adhérent·e·s35€ pour les adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/coud-ta-pochette-a-livre



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

