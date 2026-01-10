Coud ta trousse Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 19:00 – 21:00

Gratuit : non Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-couture-3 Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Venez coudre une trousse avec fermeture velcro, aussi bien utilisable comme trousse de loisirs créatifs que trousse de toilette selon le choix du tissu ! Pour agrémenter ce moment de convivialité, une boisson chaude ou froide vous sera offerte. 45€ pour les non adhérent·e·s40€ pour les adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-couture-3



