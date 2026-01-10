Coud ton sac Le 20 mille Nantes

Coud ton sac Le 20 mille Nantes jeudi 29 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 19:00 – 21:00
Gratuit : non 45€ Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-couture50€ pour les non adhérent·e·s45€ pour les adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior 

Lors de cet atelier, (re)découvrez la couture et repartez avec le sac doublé que vous aurez cousu ! Pour agrémenter ce moment de convivialité, une boisson chaude ou froide vous sera offerte. 50€ pour les non adhérent·e·s45€ pour les adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-couture


