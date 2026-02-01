Coudre un T-shirt Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 10:00 – 12:00

Gratuit : non 45€ pour les non adhérent·e·s40€ pour les adhérent·e·s Tarifs45€ pour les non adhérent·e·s40€ pour les adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Vous avez envie de coudre vos propres vêtements mais vous ne savez pas par où commencer ?Vous avez à peine touché une machine à coudre ?ou vous cousez des accessoires depuis un moment ? Cet atelier est fait pour vous ! Ophélie de Nugecouture vous propose de coudre votre premier T-shirt.Vous serez accompagné dans toutes les étapes et vous repartirez avec votre T-shirt. Les tailles disponible sont du 34 au 52 Tout le matériel est fourni (vous choisirez votre tissu dans une sélection mis à votre disposition)et une boisson accompagnera le projet pour plus de convivialité.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/coudre-un-t-shirt



