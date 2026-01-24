Coudr’Trail

Coudrecieux Sarthe

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Une aventure 100% nature sur des parcours exceptionnellement ouverts

Le comité des fêtes et son petit groupe de coureurs organise son premier trail sur la commune de Coudrecieux.

Venez découvrir ce nouvel événement dans le perche Sarthois 100% nature et sur terrain privé exceptionnellement ouvert pour ce jour.

Coudr’Trail vous offrira des panoramas inoubliables et vous fera découvrir son histoire.

3 parcours vous attendent:

– 9 kms 150 D+

– 18 kms 300 D+

– 33 kms 550 D +

Vous allez pouvoir admirer l’étang salé, les anciennes carrières d’argile, le domaine de la Pierre et son château, l’église de l’An Mille des Loges et son château.

Un cadeau souvenir vous sera remis à tous lors de votre prise de dossard. N’oubliez pas d’indiquer votre pointure.

Le T-shirt sera également proposé sur notre page Facebook. Attention il sera en édition limitée.

ATTENTION Notre épreuve sera limitée à 1000 coureurs/coureuses

Pour tout renseignement, question notre page Facebook Coudr’Trail

Hâte de vous recevoir et de partager un bon moment. .

Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 80 66 64

English :

A 100% natural adventure on exceptionally open trails

