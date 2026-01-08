Cougnou Lanta 1ère édition

Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

COUGNOU LANTA 1ʳᵉ ÉDITION

Ménestreau-en-Villette

Dimanche 22 mars 2026

Les Ménestreliens en Fête vous invitent à vivre une aventure inédite avec la première édition de Cougnou Lanta, un événement sportif et ludique inspiré des parcours d’aventure, à partager en solo, entre amis ou en famille.

Accessible à partir de 8 ans, Cougnou Lanta propose une série d’épreuves et de parcours mêlant agilité, endurance, réflexion et esprit d’équipe. Tout au long de la journée, les participants devront se dépasser, relever des défis et profiter de moments conviviaux, le tout dans une ambiance amusement et rigolade garantie.

Des temps de dégustation ponctueront l’événement, renforçant l’esprit festif et convivial de la journée.

Un cadeau est offert à chaque participant. 15 .

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire

English :

?? COUGNOU LANTA ? 1?? EDITION ??

? Ménestreau-en-Villette

Les Ménestreliens en Fête invite you to experience an unprecedented adventure with the first edition of Cougnou Lanta, a sporting and fun event inspired by adventure courses, to be shared solo, with friends or family.

