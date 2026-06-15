Coulandon

Coulan’zik

Le Bourg Coulandon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

COULAN’ZIK 2026 une soirée festive à ne pas manquer !

Rendez-vous pour une grande soirée musicale organisée par le Comité des fêtes !

.

Le Bourg Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 48 12 45 cloixlejosne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COULAN’ZIK 2026: a festive evening you won’t want to miss!

Join us for a big night of music organized by the Festival Committee!

L’événement Coulan’zik Coulandon a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région