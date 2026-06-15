Coulan’zik Coulandon
Coulan’zik Coulandon samedi 4 juillet 2026.
Coulandon
Coulan’zik
Le Bourg Coulandon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
COULAN’ZIK 2026 une soirée festive à ne pas manquer !
Rendez-vous pour une grande soirée musicale organisée par le Comité des fêtes !
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Le Bourg Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 48 12 45 cloixlejosne@gmail.com
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English :
COULAN’ZIK 2026: a festive evening you won’t want to miss!
Join us for a big night of music organized by the Festival Committee!
L’événement Coulan’zik Coulandon a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région