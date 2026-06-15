Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Coulan’zik Coulandon

Coulan’zik Coulandon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 03000 Coulandon

Département : Allier

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Coulandon

Coulan’zik

Le Bourg Coulandon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

COULAN’ZIK 2026 une soirée festive à ne pas manquer !
Rendez-vous pour une grande soirée musicale organisée par le Comité des fêtes !
  .

Le Bourg Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 48 12 45  cloixlejosne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COULAN’ZIK 2026: a festive evening you won’t want to miss!
Join us for a big night of music organized by the Festival Committee!

L’événement Coulan’zik Coulandon a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région