Coule + Clameur Saint-Pierre-des-Corps
40 Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-03-26 20:30:00
COULE, c’est de la science-fiction poétique et décalée tournée vers ce que l’on nomme aujourd’hui la transition écologique . Une invitation à faire bifurquer les imaginaires !
+ 1re partie Clameur, chorale féministe
English :
COULE is poetic, offbeat science-fiction focused on today’s ecological transition . An invitation to turn our imaginations on their head!
+ Part 1: Clameur, feminist choir
