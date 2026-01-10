Coule + Clameur Saint-Pierre-des-Corps

Coule + Clameur

40 Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

COULE, c’est de la science-fiction poétique et décalée tournée vers ce que l’on nomme aujourd’hui la transition écologique . Une invitation à faire bifurquer les imaginaires !

+ 1re partie Clameur, chorale féministe

English :

COULE is poetic, offbeat science-fiction focused on today’s ecological transition . An invitation to turn our imaginations on their head!

+ Part 1: Clameur, feminist choir

