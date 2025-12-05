Coulée brune. Quand la langue du fascisme s’insinue partout. Écuries de Baroja Anglet

Coulée brune. Quand la langue du fascisme s’insinue partout.

Depuis des années, le langage politique se dégrade, non seulement en France, mais partout dans le monde. De manière insidieuse, un langage qui remonte aux années 1930 s’infiltre dans notre langue et bloque peu à peu le débat normal dans une démocratie. D’où vient ce phénomène, et comment s’exprime-t-il ?

Olivier Mannoni, traducteur littéraire d’allemand, a publié deux livres sur cette question Traduire Hitler et Coulée brune comment le fascisme inonde notre langue (2022 et 2024, éditions Héloïse d’Ormesson). Son prochain ouvrage, Retour aux souches. Anatomie d’une bouffonnerie politique paraîtra au mois de mars 2026.

Dans le cadre du cycle de conférences philo proposé par Christophe Lamoure, professeur de philosophie. .

