Coulée de Serrant, Coulee de Serrant, 49170 Savennieres, Épiré

Coulée de Serrant Samedi 19 septembre, 10h00 Coulee de Serrant, 49170 Savennieres Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Promenade libre dans les vignes avec vue sur la Loire

Coulee de Serrant, 49170 Savennieres le vieux serrant 49170 savennieres Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Promenade libre dans les vignes avec vue sur la Loire

©famille Joly