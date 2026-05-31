Coulée de Serrant, Coulee de Serrant, 49170 Savennieres, Épiré
Coulée de Serrant, Coulee de Serrant, 49170 Savennieres, Épiré samedi 19 septembre 2026.
Coulée de Serrant Samedi 19 septembre, 10h00 Coulee de Serrant, 49170 Savennieres Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Promenade libre dans les vignes avec vue sur la Loire
Coulee de Serrant, 49170 Savennieres le vieux serrant 49170 savennieres Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Promenade libre dans les vignes avec vue sur la Loire
©famille Joly