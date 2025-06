17e édition d’art en Art en Balade sur la Coulée Verte René Dumont Coulée verte René Dumont Paris 29 juin 2025

Entrez sur la Coulée Verte René Dumont par la Bastille et laissez-vous guider jusqu’au Jardin de Reuilly à travers une chronique historique intitulée « Le Train des Roses et la mémoire des lieux ». Cette promenade ré-enchantée, entre le Viaduc des Arts et la Coulée Verte, vous invite à redécouvrir l’histoire oubliée de l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui transformée en promenade plantée suspendue au cœur de la ville.

Tout au long du parcours, 40 panneaux illustrés dévoilent le rôle méconnu du train dans le transport des roses en tige, de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Entre patrimoine urbain et mémoire d’un patrimoine végétal disparu, l’itinéraire rend hommage aux rosiéristes de Grisy-Suisnes, où l’Amiral Bougainville, grand explorateur, s’installa et engagea le talentueux jeune jardinier Cochet Cochet. Vous plongerez ainsi dans le « siècle d’or » de l’horticulture française.

À travers la fabuleuse histoire du légendaire « Train des Roses et des Plaisirs », découvrez comment l’arrivée du chemin de fer en France a révolutionné la production et la diffusion des plantes à l’échelle mondiale. Chaque étape de la balade est une invitation à voyager dans le temps, ponctuée d’anecdotes et de récits inédits.

Laissez-vous surprendre par les installations d’artistes amateurs et professionnels qui, chacun à leur manière, réinterprètent le thème de la rose et donnent libre cours à leur créativité. Plusieurs haltes jalonnent le parcours, offrant la découverte d’univers variés et d’expressions singulières. De la Bastille au Jardin de Reuilly, ce parcours célèbre la capacité des lieux à raconter leur propre métamorphose.

Le dimanche 29 juin 2025

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Coulée verte René Dumont De la rue Édouard Lartet à la Bastille 75012 Paris

Partez de la Bastille et plongez sur la Coulée Verte dans l’aventure « Le Train des Roses et la Mémoire des Lieux » : une balade artistique et historique ponctuée d’anecdotes, d’illustrations et de créations originales, pour découvrir l’incroyable épopée des roses et du patrimoine ferroviaire jusqu’au Jardin de Reuilly. À ne pas manquer !