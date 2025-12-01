Couleur Coton en concert à Noël

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 22:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Une invitation à vous plonger dans l’ambiance de noël autour d’un répertoire empreint de douceur et d’émotion. Avec la participation exceptionnelle de Nicolas Freud dont l’univers vocal est à découvrir absolument !

Une invitation à vous plonger dans l’ambiance de noël autour d’un répertoire empreint de douceur et d’émotion.

Avec la participation exceptionnelle de Nicolas Freud dont l’univers vocal est à découvrir absolument !

Buvette et restauration sur place à partir de 19h

60 places maxi placement libre gratuit pour les enfants .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

English :

An invitation to immerse yourself in the atmosphere of Christmas, with a repertoire full of sweetness and emotion. With the exceptional participation of Nicolas Freud, whose vocal universe is a must-discover!

German :

Eine Einladung, in die Weihnachtsstimmung einzutauchen, mit einem Repertoire, das von Sanftheit und Emotionen geprägt ist. Mit der außergewöhnlichen Teilnahme von Nicolas Freud, dessen stimmliche Welt es unbedingt zu entdecken gilt!

Italiano :

Un invito a immergersi nell’atmosfera del Natale, con un repertorio ricco di dolcezza ed emozione. Con la partecipazione eccezionale di Nicolas Freud, il cui universo vocale è imperdibile!

Espanol :

Una invitación a sumergirse en la atmósfera de la Navidad, con un repertorio lleno de dulzura y emoción. Con la participación excepcional de Nicolas Freud, ¡cuyo universo vocal es imperdible!

L’événement Couleur Coton en concert à Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau