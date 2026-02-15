Couleur Framboise. L’Ekla Le Teich

Couleur Framboise.

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Spectacle de Mehdi Djaadi. Seul en scène, il revient sur les planches pour provoquer le rire et la réflexion sur des sujets intimes et un brin tabou.

Tout public dès 12 ans. .

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

