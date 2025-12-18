Couleur, matière, lumière Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ / 0€ Tout public

Par Marie Dupas, responsable des collections d’art contemporainEn 2026, le musée inaugure son nouvel accrochage des collections d’art moderne et contemporain. Cette série de rencontres, à raison d’une par saison, dévoilera les grandes lignes de cette présentation : nouvelles thématiques, partis pris scénographiques, dialogue inédit entre les oeuvres du musée et les prêts exceptionnels du Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire et du Centre Pompidou. Alors que les jours rallongent, ce premier plateau du Cube explore la place de la lumière dans la peinture, les propriétés physiques et optiques de la couleur, ainsi que la libération progressive de la toile et du châssis.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



