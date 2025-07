Couleur menthe à l’eau atelier cartes postales sonores Camping Le Magnerit Aunac-sur-Charente

Couleur menthe à l’eau atelier cartes postales sonores Camping Le Magnerit Aunac-sur-Charente mercredi 23 juillet 2025.

Camping Le Magnerit Allée de la prairie Aunac-sur-Charente Charente

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

2025-07-23 2025-07-25 2025-07-28

En petits groupes, enregistrez une carte postale sonore de vos vacances, de votre quotidien au camping, envoyez-la à un.e habitant.e ’emblématique’ de la commune d’Aunac-sur-Charente ou de ses environs et recevez sa réponse dans les jours qui suivent !

Camping Le Magnerit Allée de la prairie Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 96 32 00

English :

In small groups, record an audio postcard of your vacation or daily life at the campsite, and send it to an « emblematic » resident of Aunac-sur-Charente or the surrounding area. You’ll receive a reply within a few days!

German :

Nehmen Sie in kleinen Gruppen eine Tonpostkarte von Ihrem Urlaub oder Ihrem Alltag auf dem Campingplatz auf, schicken Sie sie an einen « symbolträchtigen » Einwohner der Gemeinde Aunac-sur-Charente oder der Umgebung und erhalten Sie innerhalb weniger Tage eine Antwort!

Italiano :

In piccoli gruppi, registrate una cartolina audio sulle vostre vacanze o sulla vostra vita quotidiana in campeggio e inviatela a un abitante « emblematico » di Aunac-sur-Charente o dei dintorni. Riceverete una risposta entro pochi giorni!

Espanol :

En pequeños grupos, grabad una postal sonora sobre vuestras vacaciones o vuestro día a día en el camping y enviadla a un habitante « emblemático » de Aunac-sur-Charente o de los alrededores. ¡Recibiréis una respuesta en pocos días!

