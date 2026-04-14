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COULEUR MIEL SALLE DEBUSSY Croix

COULEUR MIEL SALLE DEBUSSY Croix

COULEUR MIEL SALLE DEBUSSY Croix mardi 14 avril 2026.

Lieu : SALLE DEBUSSY

Adresse : 27 RUE JEAN JAURÈS

Ville : 59170 Croix

Département : 59

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 10:30

COULEUR MIEL Début : 2026-04-14 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59

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