Couleur Terre Place des Canadiens Thue et Mue

Couleur Terre

Place des Canadiens Le Studio Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Trois musiciens du Venezuela, du Bénin et de France mêlent rythmes afro-latins et transes africaines pour explorer l’humanité et la nature à travers un voyage musical vivant.

Venezuela, Bénin, France trois musiciens unis par leurs racines. Une fusion exaltante où se rencontrent chanson, rythmes afro-latins et transes africaines. À travers des compositions originales, chantées en français, en espagnol, en langues amérindiennes et béninoises, ils explorent, avec humour et tendresse, notre humanité, notre lien à la nature et les bouleversements du monde. Une vitalité scénique contagieuse, un voyage musical profondément vivant. Petite restauration sur place par l’association O’Studio .

Place des Canadiens Le Studio Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07

English : Couleur Terre

Three musicians from Venezuela, Benin and France combine Afro-Latin rhythms and African trances to explore humanity and nature through a lively musical journey.

German :

Drei Musiker aus Venezuela, Benin und Frankreich vermischen afro-lateinamerikanische Rhythmen und afrikanische Trance, um die Menschheit und die Natur durch eine lebendige musikalische Reise zu erforschen.

Italiano :

Tre musicisti provenienti da Venezuela, Benin e Francia combinano ritmi afro-latini e trance africane per esplorare l’umanità e la natura attraverso un vivace viaggio musicale.

Espanol :

Tres músicos de Venezuela, Benín y Francia combinan ritmos afrolatinos y trances africanos para explorar la humanidad y la naturaleza a través de un animado viaje musical.

