Couleur Terre Le Studio Thue et Mue

Couleur Terre Le Studio Thue et Mue samedi 4 octobre 2025.

Couleur Terre

Le Studio 12 Place des Canadiens Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Ouverture et présentation de saison de Thue et Mue

Venezuela, Bénin, France trois musiciens unis par leurs racines. Une fusion exaltante où se rencontrent chansons, rythmes afro-latins et transes africaines. A travers des compositions originales, chantées en français, en espagnol, en langues amérindiennes et béninoises, ils explorent, avec humour et tendresse, notre humanité, notre lien à la nature et les bouleversements du monde.

Une vitalité scénique contagieuse, un voyage musical profondément vivant.

En première partie, nous vous présenterons la saison culturelle 2025-2026 de Thue et Mue.

Ouverture et présentation de saison de Thue et Mue

Venezuela, Bénin, France trois musiciens unis par leurs racines. Une fusion exaltante où se rencontrent chansons, rythmes afro-latins et transes africaines. A travers des compositions originales, chantées en français, en espagnol, en langues amérindiennes et béninoises, ils explorent, avec humour et tendresse, notre humanité, notre lien à la nature et les bouleversements du monde.

Une vitalité scénique contagieuse, un voyage musical profondément vivant.

En première partie, nous vous présenterons la saison culturelle 2025-2026 de Thue et Mue. .

Le Studio 12 Place des Canadiens Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr

English : Couleur Terre

Thue et Mue season opening and presentation

Venezuela, Benin, France: three musicians united by their roots. An exhilarating fusion of song, Afro-Latin rhythms and African trance. Through original compositions, sung in French, Spanish, Amerindian and Beninese languages, they explore, with humor and tenderness, our humanity, our link to nature and the upheavals of the world.

A contagious vitality on stage, a deeply alive musical journey.

Opening the show, we present the 2025-2026 Thue et Mue cultural season.

German : Couleur Terre

Eröffnung und Vorstellung der Saison von Thue et Mue

Venezuela, Benin, Frankreich: drei Musiker, die durch ihre Wurzeln vereint sind. Eine aufregende Fusion, in der Chansons, afro-lateinische Rhythmen und afrikanische Trance aufeinandertreffen. Anhand von Originalkompositionen, die auf Französisch, Spanisch, in indianischen und beninischen Sprachen gesungen werden, erforschen sie mit Humor und Zärtlichkeit unsere Menschlichkeit, unsere Verbindung zur Natur und die Umwälzungen der Welt.

Eine ansteckende Bühnenvitalität, eine zutiefst lebendige musikalische Reise.

Im ersten Teil werden wir Ihnen die Kultursaison 2025-2026 von Thue et Mue vorstellen.

Italiano :

Inaugurazione e presentazione della stagione Thue et Mue

Venezuela, Benin, Francia: tre musicisti uniti dalle loro radici. Un’esilarante fusione di canto, ritmi afro-latini e trance africana. Attraverso composizioni originali, cantate in francese, spagnolo, amerindiano e beninese, esplorano, con umorismo e tenerezza, la nostra umanità, il nostro legame con la natura e gli sconvolgimenti del mondo.

Una vitalità contagiosa sul palco, un viaggio musicale profondamente vivo.

Nel primo tempo, presenteremo la stagione culturale 2025-2026 di Thue et Mue.

Espanol :

Inauguración y presentación de la temporada Thue et Mue

Venezuela, Benín, Francia: tres músicos unidos por sus raíces. Una estimulante fusión de canción, ritmos afrolatinos y trance africano. A través de composiciones originales, cantadas en francés, español, lenguas amerindias y beninesas, exploran, con humor y ternura, nuestra humanidad, nuestro vínculo con la naturaleza y las convulsiones del mundo.

Una vitalidad contagiosa sobre el escenario, un viaje musical profundamente vivo.

En la primera parte, presentaremos la temporada cultural 2025-2026 de Thue et Mue.

L’événement Couleur Terre Thue et Mue a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Caen la Mer