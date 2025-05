Couleur végétale – château Chareil-Cintrat, 25 mai 2025 07:00, Chareil-Cintrat.

Allier

Couleur végétale château château de Chareil Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Couleur végétale

Atelier Dimanche 25 mai De 15h à 17h

Adultes, ado, famille avec enfants à partir de 8 ans



Fabriquez votre encore végétale pour orner un carnet de dessin qui vous permettra d’explorer et de garder en mémoire les détails du château !

.

château château de Chareil Cintrat

Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

English :

Plant color

Workshop Sunday, May 25 3pm to 5pm

Adults, teens, families with children aged 8 and over



Make your own plant still to decorate a sketchbook that will allow you to explore and remember details of the château!

German :

Pflanzliche Farbe

Workshop Sonntag, 25. Mai Von 15:00 bis 17:00 Uhr

Erwachsene, Teenager, Familien mit Kindern ab 8 Jahren



Stelle deine eigene Pflanzenfarbe her, um ein Zeichenbuch zu verzieren, mit dem du die Details des Schlosses erkunden und im Gedächtnis behalten kannst!

Italiano :

Il colore delle piante

Laboratorio domenica 25 maggio dalle 15.00 alle 17.00

Adulti, adolescenti, famiglie con bambini a partire da 8 anni



Realizzate il vostro fotogramma vegetale per decorare un quaderno di schizzi che vi permetterà di esplorare e ricordare i dettagli del castello!

Espanol :

Color de las plantas

Taller domingo 25 de mayo de 15:00 a 17:00

Adultos, adolescentes, familias con niños a partir de 8 años



¡Haz tu propia planta alambique para decorar un cuaderno de dibujo que te permitirá explorar y recordar detalles del castillo!

L’événement Couleur végétale Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme Val de Sioule