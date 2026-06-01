Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Avec Mihai TRESTIAN et Anne-Gaël GAUDUCHEAU, on part en voyage du côté des Balkans.On y croisera celles qui viennent la nuit, quand un enfant naît, pour dire comment sa vie va se dérouler. On fera la rencontre d’une grand-mère gardienne de trésors… et d’une étrange vieille qui pose des questions qu’on n’oublie pas : « la mort, tu la cherches… ou bien tu la fuis ? »Des histoires qui font un peu peur, un peu rire aussi, et qui ouvrent l’imaginaire. Des histoires pour les enfants… et pour les grands qui n’ont pas tout oublié.Venez. On vous garde une place. (l’accès à l’intérieur de la Mercedeath est réservée aux plus de 12 ans accompagnés) LIEU : QUARTIER BELLEVUELa BÊTE DE SCÈNE sera au parc de la METArue de l’Étang, 44100 Nantes(Tram 1 arrêt Lauriers) ARTISTES : Anne-Gaël GAUDUCHEAU (conte) et Mihai TRESTIAN (cymbalum)Horaires : Spectacle à 18hET AUSSI, dès 15h00 : La Bibliothèque mobile de Bellevueest de sortie avec des livres, et l’association Môm’Nantes propose des ateliers créatifs.Et Bien sûr, vers 19h : le lancer de couleurs !

Parc de la Meta Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Parc de la Meta et trouvez le meilleur itinéraire

