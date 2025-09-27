Couleurs d’Automne La Bourbansais Pleugueneuc

Couleurs d'Automne samedi 27 septembre 2025.

Couleurs d’Automne

La Bourbansais Château de la Bourbansais Pleugueneuc

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Une offre de végétaux plus large, Couleurs d’Automne s’étoffe à nouveau pour sa 12ème année.

En effet, suite au succès des précédentes éditions, plus de 15 nouveaux exposants venus de tout le Grand Ouest nous rejoignent afin d’offrir à nos visiteurs une plus large palette de végétaux.

Se joindront également à nous cette année une maison d’édition, un producteur de fertilisant issus de la lombriculture, un producteur ce paillis à base de cosse de sarrasin, une créatrice d’ollas objet qui permet de mieux gérer l’arrosage des plantes en pot, un élevage d’escargot de la baie du Mont St Michel qu’il sera possible de déguster sur place.

Une démarche écoresponsable

Afin de s’inscrire dans une démarche durable et écologique, le Domaine de la Bourbansais a décidé de compenser l’empreinte carbone de Couleurs d’Automne dû aux déplacements des exposants et des visiteurs, ainsi qu’à l’installation du site et à la consommation d’énergie pendant l’événement.

Pour cela, nous avons décidé de planter chaque année 12 nouveaux arbres dans le parc. Une restauration est également assurée, huîtres, crêpes et galettes, cuisine hongroise et cuisine végétale afin de ravir nos convives et ajouter du plaisir à ces journées. Un espace jeux pour les enfants sera accessible gratuitement tout au long du week-end, des animations seront également proposées par le domaine. .

La Bourbansais Château de la Bourbansais Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine Bretagne

