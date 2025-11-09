Couleurs d’automne Villers-Cotterêts

Couleurs d’automne

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

La forêt de Retz se pare de ses couleurs d’automne. L’association AFORETZ vous propose une rando de quelques kilomètres pour profiter de ce spectacle flamboyant .

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17

English :

The Retz forest is decked out in its autumn colors. The AFORETZ association is proposing a short hike to enjoy this flamboyant spectacle.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.

German :

Der Wald von Retz schmückt sich mit seinen Herbstfarben. Der Verein AFORETZ schlägt Ihnen eine Wanderung von einigen Kilometern vor, um dieses flammende Schauspiel zu genießen.

Wir treffen uns auf dem Parkplatz des Bahnhofs von Villers-Cotterêts und starten um 13:30 Uhr.

Italiano :

La foresta di Retz si veste dei suoi colori autunnali. L’associazione AFORETZ propone una passeggiata di qualche chilometro per ammirare questo spettacolo sgargiante.

Appuntamento al parcheggio della stazione di Villers-Cotterêts per la partenza alle 13.30.

Espanol :

El bosque de Retz se engalana con sus colores otoñales. La asociación AFORETZ propone un paseo de unos kilómetros para disfrutar de este flamante espectáculo.

Cita en el aparcamiento de la estación de Villers-Cotterêts para la salida a las 13.30 h.

