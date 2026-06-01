Couleurs de Bretagne 2026 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Couleurs de Bretagne 2026

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Depuis 30 ans, Couleurs de Bretagne organise des concours de peinture gratuits et ouverts à tous dans le but de valoriser notre riche patrimoine.

Villes et villages de Bretagne vous accueillent en toute convivialité pour mettre en valeur ce patrimoine et croquer sur le motif, dans une journée, un dessin ou une peinture. Venez poser votre chevalet au pied d’une chapelle ou d’un manoir, face à la mer ou dans la campagne verdoyante et laissez-vous charmer par la beauté de notre belle région. Des artistes confirmés pourront échanger avec vous et vous conseiller. Rencontres entre artistes et public, ces journées sont placées sous le sceau de la bonne humeur et du partage. Tous les artistes peuvent participer, classés dans différentes catégories d’âge pour les enfants, de technique et de niveau pour les adultes. En fin de journée, un jury local composé d’artistes, détermine les lauréats.

Participation gratuite.

Chaque peintre peut participer à autant de concours qu’il le souhaite durant la saison et toutes les expressions, y compris abstraites, sont acceptées.

En fin de saison, une exposition présente toutes les œuvres sélectionnées lors des concours locaux. Site www.couleursdebretagne.org .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Couleurs de Bretagne 2026 Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme