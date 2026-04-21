Couleurs de Bretagne à Plestin Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Couleurs de Bretagne à Plestin

Lieu-dit Kerilly Espace An Dour Meur Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne® (Loi 1901) œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture, ouverts à tous. La participation à ces concours est libre et gratuite. Les bénévoles de l’association et les élus des villes et villages de Bretagne vous accueillent en tout convivialité pour mettre en valeur ce patrimoine et croquer sur le motif, dans la journée, une peinture ou un dessin.

Des artistes confirmés et amateurs pourront échanger avec vous et vous conseiller. .

Lieu-dit Kerilly Espace An Dour Meur Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 57 25 19

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English :

L’événement Couleurs de Bretagne à Plestin Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose