Couleurs de Bretagne rue du Bois Vert Carentoir 6 juillet 2025 08:00

Morbihan

Couleurs de Bretagne rue du Bois Vert Salle polyvalente du Bois Vert Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Couleurs de Bretagne, c’est un concours de dessin, peinture et collage gratuit et ouvert à tous. Le principe est de réaliser dans la journée, une peinture ou un dessin sur un sujet libre ayant un rapport direct avec le patrimoine de Carentoir.

Les œuvres présentées doivent être originales et exécutées sur place, dans un lieu public ou librement accessible au public, ou dans des propriétés privées avec l’accord du propriétaire.

Ouvert à tous les artistes (dès 3 ans !), amateurs ou professionnels, ce concours est l’occasion de découvrir de nouveaux talents et de promouvoir l’art local. Des prix seront décernés dans diverses catégories, alors venez nombreux pour participer ou encourager les artistes!

Inscription dès 8h à la salle polyvalente du Bois Vert.

Informations https://www.couleursdebretagne.org/ et 02 97 57 25 19 .

rue du Bois Vert Salle polyvalente du Bois Vert

Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 25 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Couleurs de Bretagne Carentoir a été mis à jour le 2025-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande