En famille, seul ou entre amis, venez peindre et dessiner la Bretagne ! Concours de peinture ouvert à tous et gratuit. Chaque année, environ 3 500 artistes se retrouvent pour participer au plus important concours de peintres amateurs de France. Venant de Bretagne, de plus loin en France, voire de l’étranger, ils se déplacent pour peindre et dessiner dans la bonne humeur au cours de ces événements co-organisés avec les communes qui les accueillent. .

St Nicolas des Eaux

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 25 19

