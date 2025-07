Couleurs de Bretagne Salle Kerlevenez Irvillac

Salle Kerlevenez Rue des Écoles Irvillac Finistère

Tarif : gratuit

Début : 2025-07-13 07:45:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Irvillac accueille, une nouvelle fois, Couleurs de Bretagne, concours de peinture gratuit, ouvert à tous (enfants, adultes…) Soyez libre de votre technique, de votre expression et bien sûr de votre thème bâtiment, monument, paysage, troupeaux, personnages…

Chaque participant apporte son support et ses matériaux. Le format maximal autorisé est 50x70cm.

Exposition et remise des prix par catégorie concluent la journée moins de 4 ans, de 4 à 6 ans, de 7 à 9 ans, de 10 à 12 ans, de 13 à 15 ans, de 16 à 18 ans, amateurs 19 et +, confirmés 19 ans et +, primés régionaux.

Tout le monde peut participer du plus petit au plus grand. .

Salle Kerlevenez Rue des Écoles Irvillac 29460 Finistère Bretagne +33 2 29 61 11 35

