« Couleurs de peau », métamorphoses avec la Compagnie Tékitoi Musée Maurepas Rennes Samedi 20 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

En lien avec le travail de l’artiste invitée Camille Bourdon, les artistes de la compagnie TéKiToi vous invitent à la métamorphose. Matières et objets du quotidien, ocre, terre de sienne, argile, bl…

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T17:30:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/activite-tout-public/couleurs-de-peau-metamorphoses-avec-la-compagnie-tekitoi

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine