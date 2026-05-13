Balaruc-le-Vieux

COULEURS DE VIE

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

COULEURS DE VIEOrgané par Groupe Écoute Échange Cancer, l’événement Couleurs de Vie propose une journée placée sous le signe du bien-être, du partage et de la convivialité.Le public pourra découvrir de nombreux stands, ateliers et conférences autour de la santé, du bien-être et de l’accompagnement, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.Des animations familiales, un espace dédié aux enfants, des conseils relooking ainsi qu’un défilé de mode viendront rythmer cette manifestation pensée comme un moment d’échange, de sensibilisation et de valorisation de soi.Restauration et buvette sur place. .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 98 20 04 37 association.geec@gmail.com

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L’événement COULEURS DE VIE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE