Couleurs d’espoir Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-12-02
fin : 2026-01-31
Peintures acryliques et techniques mixtes, une expo de Stéphanie Minet.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73
English :
Acrylic and mixed media paintings, an exhibition by Stéphanie Minet.
