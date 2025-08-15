Couleurs d’été à Laon ! Laon

Laon Aisne

Gratuit

Début : 2025-08-15 22:00:00

fin : 2025-08-19 23:00:00

Dates : 2025-08-15 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24

Un spectacle son & lumière gratuit en grande soirée sur la façade de la cathédrale de Laon, émerveillement au rendez-vous !

Un nouveau mapping 3D pour cette nouvelle édition du spectacle son & lumière gratuit suivez le cheminement lumineux jusqu’à la cour du Musée pour découvrir un parcours créatif mettant en valeur la chapelle des Templiers et la statue de la Diane chasseresse !

RV sur le parvis de la cathédrale de Laon (Place du parvis Gautier de Mortagne) du lundi au vendredi de 22h à minuit (chaque vendredi, samedi et dimanche) et de 22h à 23h (du lundi au jeudi) ! (projection en deux actes de 10 min chacun) 0 .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30

English :

A free sound and light show in the evening on the façade of the cathedral of Laon, wonder at the appointment!

German :

Eine kostenlose Ton- und Lichtshow am großen Abend auf der Fassade der Kathedrale von Laon, Staunen ist angesagt!

Italiano :

Uno spettacolo gratuito di suoni e luci sulla facciata della Cattedrale di Laon, una vera delizia!

Espanol :

Espectáculo gratuito de luz y sonido en la fachada de la catedral de Laon, ¡una auténtica delicia!

