Couleurs d’été, sons enflammés ! tendance 19 Paris

Couleurs d’été, sons enflammés ! tendance 19 Paris samedi 27 septembre 2025.

Tendance 19 Play & Move vous propose:

Vernissage de l’exposition « Summer time » de Caroline Tassigny – une immersion artistique aux couleurs estivales.

Blind test spécial covers – testez vos oreilles et vos souvenirs musicaux dans une ambiance conviviale.

DJ set annimé par Twanū – vibrez au rythme d’un mix Hip-Hop & House et retrouvons nous sur le dancefloor.

Un rendez-vous entre art, musique et partage à ne pas manquer !

Rejoignez-nous pour une soirée festive et éclectique le samedi 27 septembre de 18H00 à 00H00.

Le samedi 27 septembre 2025

de 18h00 à 23h59

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T21:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T02:59:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T18:00:00+02:00_2025-09-27T23:59:00+02:00

tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/609558-g-play-move?header=%2Fpage%2F3511984-play-move-27-sept +33769129216 tendanceparis19@gmail.com