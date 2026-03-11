Couleurs et matières par Odile Belloni-Preney Galerie d’Art Montesquieu Agen

Couleurs et matières par Odile Belloni-Preney

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-04-27

Odile Belloni-Preney, née en Tunisie et ayant vécu au Sénégal et en Martinique, est une artiste passionnée par la couleur. Après avoir expérimenté diverses techniques, elle a adopté la peinture à l’huile. Ses œuvres évoquent la chaleur, la lumière et les couleurs de ses pays d’origine.

Odile Belloni-Preney, née en Tunisie et ayant vécu au Sénégal et en Martinique, est une artiste passionnée par la couleur. Après avoir expérimenté diverses techniques, elle a adopté la peinture à l’huile. Ses œuvres évoquent la chaleur, la lumière et les couleurs de ses pays d’origine. .

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 48 53 helene.korzepa@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couleurs et matières par Odile Belloni-Preney

Odile Belloni-Preney, born in Tunisia and having lived in Senegal and Martinique, is an artist with a passion for color. After experimenting with various techniques, she adopted oil painting. Her works evoke the warmth, light and colors of her native countries.

L’événement Couleurs et matières par Odile Belloni-Preney Agen a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Destination Agen