Couleurs et saveurs Lolme
dimanche 23 août 2026 · Lolme
Informations pratiques
Lolme
Couleurs et saveurs
salle des fêtes Lolme Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Créez votre pièce d’art colorée avec JF Ruiz-Cuevas
Découvrez les accords mets & vins avec un superbe repas à trois plats.
Une journée inédite, trés colorée et exceptionnelle, avec un atelier et exposition de peintures par JF Ruiz-Cuevas.
Ensuite suivi par un bon repas à trois plats, aussi coloré, et avec un atelier mets & vins par le Cercle de Lolme, avec Tim Bos de Natural Wine Guru pour les vins.
Ouverture avec l’exposition a 9.30 h
Atelier peinture de 10 h à 13 h
Repas de 13 h à 16 h
Prix pour la journée: 45 €. Atelier sans repas 20 € Repas sans atelier 25 € (vins inclus) Autre boissons disponibles.
RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE JEUDI 20 AOUT au
0631525056 ou 0768250530
Expo gratuite
Musique en live par Fred Santa Maria Les Cadres Sup .
salle des fêtes Lolme 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 50 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Couleurs et saveurs
L’événement Couleurs et saveurs Lolme a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides