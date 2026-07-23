Informations pratiques

Lolme

Couleurs et saveurs

salle des fêtes Lolme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Créez votre pièce d’art colorée avec JF Ruiz-Cuevas

Découvrez les accords mets & vins avec un superbe repas à trois plats.

Une journée inédite, trés colorée et exceptionnelle, avec un atelier et exposition de peintures par JF Ruiz-Cuevas.

Ensuite suivi par un bon repas à trois plats, aussi coloré, et avec un atelier mets & vins par le Cercle de Lolme, avec Tim Bos de Natural Wine Guru pour les vins.

Ouverture avec l’exposition a 9.30 h

Atelier peinture de 10 h à 13 h

Repas de 13 h à 16 h

Prix pour la journée: 45 €. Atelier sans repas 20 € Repas sans atelier 25 € (vins inclus) Autre boissons disponibles.

RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE JEUDI 20 AOUT au

0631525056 ou 0768250530

Expo gratuite

Musique en live par Fred Santa Maria Les Cadres Sup .

salle des fêtes Lolme 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 50 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couleurs et saveurs

L’événement Couleurs et saveurs Lolme a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides