COULEURS ET SENTEURS DE LA GARRIGUE Montoulieu

Montoulieu Hérault

Chaque année le 11 novembre à Montoulieu la journée Couleurs et Senteurs de la Garrigue, une journée d’animation et de découvertes de la Garrigues,des produits du terroir avec plus de 70 agriculteurs et artisans présentant leurs produits.

Tout au long de la journée, retrouvez des animations conviviales et variées

– démonstrations

– expositions

– manèges

– ateliers

Possibilité de se restaurer sur place. .

Montoulieu 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 79 09

English :

Every year on November 11, Montoulieu hosts Couleurs et Senteurs de la Garrigue, a day of entertainment and discovery of the Garrigues and local produce, with over 70 farmers and artisans showcasing their products.

German :

Jedes Jahr am 11. November findet in Montoulieu der Tag Couleurs et Senteurs de la Garrigue statt, ein Tag der Animation und der Entdeckung der Garrigues, der regionalen Produkte mit mehr als 70 Landwirten und Handwerkern, die ihre Produkte vorstellen.

Italiano :

Ogni anno, l’11 novembre, Montoulieu ospita Couleurs et Senteurs de la Garrigue (Colori e profumi della Garrigue), una giornata di intrattenimento e di scoperta delle Garrigues e dei prodotti locali, con oltre 70 agricoltori e artigiani che presentano i loro prodotti.

Espanol :

Todos los años, el 11 de noviembre, Montoulieu acoge Couleurs et Senteurs de la Garrigue (Colores y aromas de la Garriga), una jornada de animación y descubrimiento de las Garrigues y de los productos locales, en la que más de 70 agricultores y artesanos exponen sus productos.

