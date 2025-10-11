Couleurs Faouines Salon des Arts rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Couleurs Faouines Salon des Arts
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-10-11 14:00:00

2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Profitez d’un week-end pour découvrir le salon des arts qui ouvrira ses portes sur la thématique Couleurs faouines .

Exposition de peintures, sculptures et photographies, avec en invité d’honneur, Valérie Herbeth, mosaïste.Tout public

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

English :

Make the most of a weekend to discover the art fair opening its doors on the theme Couleurs faouines .

An exhibition of paintings, sculptures and photographs, with mosaicist Valérie Herbeth as guest of honor.

German :

Nutzen Sie ein Wochenende, um die Kunstmesse zu entdecken, die ihre Pforten unter dem Motto Couleurs faouines (Farben der Faulen) öffnet.

Es werden Gemälde, Skulpturen und Fotografien ausgestellt, Ehrengast ist die Mosaikkünstlerin Valérie Herbeth.

Italiano :

Approfittate di un fine settimana per scoprire la fiera delle arti, che aprirà le sue porte sul tema I colori delle Faouines .

Esposizione di dipinti, sculture e fotografie, con ospite d’onore Valérie Herbeth, artista del mosaico.

Espanol :

Aproveche el fin de semana para descubrir la feria de arte, que abrirá sus puertas bajo el lema Colores de las Faouines .

Exposición de pinturas, esculturas y fotografías, con la invitada de honor Valérie Herbeth, artista del mosaico.

