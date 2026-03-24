Couleurs & Ficelles Atelier Mon Arbre Place des Arcades Monflanquin
Couleurs & Ficelles Atelier Mon Arbre Place des Arcades Monflanquin mardi 7 avril 2026.
Couleurs & Ficelles Atelier Mon Arbre
Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08
Atelier dédié à l’expression créative de la peinture, du textile et des fils, de l’argile … à vous de jouer, d’expérimenter, d’inventer !
Anne vous accompagne adultes, ados et enfants à partir de 4 ans.
Atelier dédié à l’expression créative de la peinture, du textile et des fils, de l’argile … à vous de jouer, d’expérimenter, d’inventer !
Anne vous accompagne adultes, ados et enfants à partir de 4 ans. .
Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com
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English : Couleurs & Ficelles Atelier Mon Arbre
Workshop dedicated to creative expression: paint, textiles and threads, clay… it’s up to you to play, experiment and invent!
Anne accompanies adults, teenagers and children aged 4 and over.
L’événement Couleurs & Ficelles Atelier Mon Arbre Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Bastides
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